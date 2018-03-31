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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "Bakın neredeyse 20'ye yaklaştı ölenler. Bine yaklaştı yaralı sayısı. Neredeler. Ben dün akşam Trump'a da söyledim. Bunlara müdahale etmeyecek misiniz dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanlara ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeldri samimiyetsizliklerinin en büyük göstergesidir. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum. İsrail, Filistin'de uyguladığı zulümün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir. Ama yarın ne olacağını Allah bilir. Onu da söyleyeyim. Biz haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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