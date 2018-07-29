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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi telefonla aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi'nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

ANKARA (DHA)

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