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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 07:57 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan İstanbul seçimlerine odaklandı" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz" dediğini aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine şimdiden hazırlandığını belirtti. Erdoğan'ın “Ben ilçe başkanlıklarına kadar ilgileniyorum. Siz de çalışacaksınız” diye uyardığını yazan Selvi, 'İstanbul'da tam saha pres başladı' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Yazısında, İstanbul’daki muhafazakâr Kürtler ve Anadolu milliyetçilerinin yerel seçimlerde ağırlıklı olarak AK Parti’yi desteklediğini ancak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu seçmenlerin partilerine döndüğünü yazan Selvi, İstanbul'un Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ve 16 Nisan referandumunda İstanbul'un sinyal verdiğini aktardı. Selvi, yazsının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İTTİFAKIN ETKİSİ

AK Parti-MHP ittifakı ile yerel seçimlerde ilk kez gözleyeceğimiz bir faktör ortaya çıktı. Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Manisa gibi iller üzerinde duruluyor. Ama asıl İstanbul ve Ankara üzerinde odaklanmak gerekiyor. Yerel seçimlere her iki parti ayrı ayrı girecek. Erdoğan sandıkta gönüllü bir ittifakın yaşanabileceği düşüncesinde. İttifakla ilgili yerel seçimlere dönük değerlendirmeleri erken buluyor, ”Hele 2018’i bir geçirelim” diyor. Ama ittifakın tabanda tuttuğu kanaatinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Cumhur ittifakı Anadolu’da tuttu. Anadolu’da insanlar bir eliyle MHP’nin işaretini yapıyor, diğer eliyle bizim işaretimizi yapıyorlar” diye konuşuyor. İstanbul seçimlerinde adaylar ortaya çıkmadan bir değerlendirme yapmak için erken. Çünkü İstanbul’da aday önemli. Ayrıca AK Parti MHP ittifakının İstanbul’da Kürt ve milliyetçi seçmenleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu."

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