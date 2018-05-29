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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL ADAY TANITIM' TOPLANTISINDA KONUŞTU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

  *Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor"  Haber: Taner YENER- Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor" dedi.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor"

Haber: Taner YENER- Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul aday tanıtım' toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada 5 Mayıs'ta başlayan seçim maratonunun 24 Haziran akşamı zaferle neticeleneceğini söyledi.
İstanbul'un 24 Haziran seçimlerinde belirleyici olacağını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum. Eskiler zahmetsiz rahmet olmaz derler. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan, emek vermeden, terlemeden, fedakarlıkta bulunmadan netice almak diye bir şey söz konusu değildir. Biliyorsunuz, 6 Mayıs'ta yine İstanbul'da 'Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanıyor' diyerek seçim manifestomuzu açıkladık. Ardından 24 Mayıs'ta tüm adaylarımızın tanıtım toplantısında, seçim beyannamemizi Ankara'da kapalı spor salonunda milletimizle paylaştık. Her şehrimizde aday tanıtım toplantıları ve yoğun bir programla sabah erken saatlerden sahura kadar kesintisiz şekilde milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyor, destek istiyoruz. Bugün de İstanbul'da zaten başlamış olan çalışmalarımızı bu tanıtım toplantısıyla taçlandırmış oluyoruz. Biz de Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu, her gün bir veya iki il mitingi şeklinde, çoğunlukla iftarlarda da farklı bir programla seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
- Partililerden detay
- Cumhurbaşkanının salona girmesi
- Cumhurbaşkanının konuşması
- Aday tanıtılması
- Genel ve Detaylar

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