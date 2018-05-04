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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde soruları yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1) - "(Seçilme yaşı) Ne zaman ki iktidar olduk dedik ki 'Biz bu yaşı indirelim.' Ve hedefe kilitlendik, önce bunu ancak 25'e indirebildik. Sonra bir şey de dikkatimizi çekiyordu, seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Niye seçme 18 de seçilme 25? Halbuki zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir" - "15 Temmuz'un unutturulmaması lazım, gençliğin unutmaması lazım. Bu hainlere karşı, bu teröristlere karşı zaman geldiğinde bizler de neler yaparız, yapabiliriz bunu daima diri tutmamız lazım"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zaman ki iktidar olduk dedik ki 'Biz bu yaşı indirelim.' Ve hedefe kilitlendik, önce bunu ancak 25'e indirebildik. Sonra bir şey de dikkatimizi çekiyordu, seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Niye seçme 18 de seçilme 25? Halbuki zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Gençlik Festivali"nde yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Festival alanının güzel hazırlandığını belirten Erdoğan, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahların da stantlarda sergilendiğini, bunların arasında donanımlı zırhlı taşıyıcılar ve jandarmaya ait uzun menzilli silahların ilgi çektiğini söyledi.

Etnospor öncesinde fuarın görülmeye değer olduğunu dile getiren Erdoğan, etkinliğin gelecek senelerde çok daha zengin olacağına inandığını ifade etti.

Ziraat Bankası'nın hazırlamış olduğu kubbe görünümündeki 15 Temmuz görselini de çok beğendiğini vurgulayan Erdoğan, "Çünkü 15 Temmuz'un unutturulmaması lazım, gençliğin unutmaması lazım. Bu hainlere karşı, bu teröristlere karşı zaman geldiğinde bizler de neler yaparız, yapabiliriz bunu daima diri tutmamız lazım. O bakımdan çok güzel gördüm. Dolayısıyla emeği geçenlere, bu hazırlıkları yapan tüm kurum kuruluşlara, özellikle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Zor olan seçilmek değil, zor olan seçmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir üniversitesi öğrencisinin seçilme yaşının 18'e indirildiğini hatırlatarak, idealist bir gençken kendisinin en çok kimlerden ve hangi olaylardan etkilendiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Öncelikle ben tabii sizler gibi bu kadar genç yaşta siyasete girme şansını tahsilli olarak bulamadım. Çünkü bizim zamanımızda biliyorsunuz 30 yaş sınırı vardı. Fakat biz dedik ki 'Niye 30 yaş? Bunu indirmemiz lazım.' Fakat verdiğimiz mücadelelerden o zaman netice alamadık. Ne zaman ki iktidar olduk, dedik ki 'Biz bu yaşı indirelim.' Ve hedefe kilitlendik, önce bunu ancak 25'e indirebildik. Sonra bir şey de dikkatimizi çekiyordu, seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Niye seçme 18 de seçilme 25? Halbuki zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir. Bir zamanlar bir siyasetçi şöyle bir laf etmişti, şimdi ebedi alemde. Demişti ki 'Ben Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm.' Genel başkan ya... Bugün de benzeri şeyler oluyor biliyorsunuz. 'Ben 15 milletvekilini bir partiye gönderirim.' O seçti ya. '15 taneyi bir partiye gönderirim ondan sonra onlar oradan ister seçilsinler ister seçilmesinler.' Baktım arka taraftaki iki milletvekilinin gözleri yaşlı, ağlıyorlardı. Ağlaya ağlaya onları gönderdi. Hani demokrasi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Ama maalesef şimdi bunu görüyoruz. Bunu görmenin çok büyük faydaları var. Önümüzdeki günler ben inanıyorum birçok şeylere gebe. Çünkü ilginç gelişmeler var."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde soruları yanıtladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1) - "(Seçilme yaşı) Ne zaman ki iktidar olduk dedik ki 'Biz bu yaşı indirelim.' Ve hedefe kilitlendik, önce bunu ancak 25'e indirebildik. Sonra bir şey de dikkatimizi çekiyordu, seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Niye seçme 18 de s

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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