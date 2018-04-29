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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları) Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst ol

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları) Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz."


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