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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları) YÖK bu noktada adımını atmış vaziyette ama her ikisinde de (taslak çalışmalar) İstanbul Üniversitesi adı var ve bunun yanında her ikisinde de o konuda da bir çalışma şu anda yapı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları) YÖK bu noktada adımını atmış vaziyette ama her ikisinde de (taslak çalışmalar) İstanbul Üniversitesi adı var ve bunun yanında her ikisinde de o konuda da bir çalışma şu anda yapılıyor, İstanbul Üniversitesi'nin logosunu kullanma durumları da söz konusu. Sadece bir ilave olarak belki Cerrahpaşa orada ilave olarak kullanılacaktır."


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