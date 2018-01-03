Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin, "Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. Onun için de sonuna kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu." dedi.

Erdoğan, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından parti binasının balkonundan kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Soğuğa rağmen saatlerdir kendisini bekledikleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Sizin bu gayretiniz, sizin bu sabrınız inanıyorum ki geleceğin Sarıyer'i için çok daha bizlere faydalı, aydınlık yarınları getirecektir." dedi.

Bugün hem Sarıyer İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasını görmek hem de "hayırlı olsun" demek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerekse gençlik kolları ile bir arada olmak istediklerini, kendilerine neler yapacaklarını anlattıklarını söyledi.

"Rabia"nın unutulmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Rabiamız nedir? Tek millettir. Nedir? Tek bayraktır. Nedir? Tek vatandır. Nedir? Tek devlettir. Niçin tek millet diyoruz? Çünkü bizi bölmek, parçalamak istediler. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle tek milletiz. Bizi bölemeyecekler." diye konuştu.