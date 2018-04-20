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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.

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Hakan Fidan Mabeyn Köşkü MİT Müsteşarı Hakan Fidan Recep Tayyip Erdoğan

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