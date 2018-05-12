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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 21:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilen akşam yemeğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"nın ardından Tarabya Köşkü'ne geldi.

Burada verilen yemeğe Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Hakim ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Cafer Ergen ile Danıştay Daire Başkanı Enver Kaya'nın da bulunduğu yemeğe, Arnavutluk Yüksek Mahkemesi Başkanı Xhezair Zaganjori, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia Abdelssadok, Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yousef Al-Mutawah, Makedonya Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Lidija İvanovska, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, Karadağ Yüksek Mahkemesi Daire Başkanı Mirjana Bobicic, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya Yüksek Mahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, Moğolistan Yüksek Mahkemesi Hakimi Munkhtuya Dashdorj, Makedonya Üsküp İdare Mahkemesi Başkanı Burim Sejdini, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Elena Goseva, Meksika Federal Mahkemesi Hakimi Gonzalo Romero Aleman, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Hakimi Khagani Mammadov, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Emira Hodzic, Portekiz Yüksek İdare Mahkemesi Danışman Hakimi Maria Benedita ve Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi Özel Kalem Müdürü Ahmad Al-Abduljader de katıldı.

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