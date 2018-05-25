Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Mezarlıkta yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra Süleymaniye Camisi'ne geçti.

