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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Süleymaniye Camii'ne geçti. Erdoğan cuma namazını burada kıldı.

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