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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret etti - İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasını ziyaret etti.

Cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kılan Erdoğan, daha sonra İBB'ye geldi.

Yaklaşık burada kalan Erdoğan'a belediye çıkışında vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek onlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde eski günlerini yad ettiğini, eski dostlarıyla karşılaştığını söyledi.

Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni dönemi de konuştuklarını, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesinden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını ifade ederek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da arz etmiştik." diye konuştu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri de eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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