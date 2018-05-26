Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili'nde iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.
Erzurum'daki programının ardından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftar programına gitmeden önce Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurdu.
Burada iftarı bekleyenlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.
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