HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 02:41 | Son Güncelleme

Erdoğan, Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami ve yeni yapılacak opera binasının inşaat alanında incelemede bulundu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden cami ve Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak opera binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star TV'de katıldığı programın ardından Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar Erdoğan'a "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

Erdoğan, beraberindekilerle Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını inceledi. Yapım aşamasına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra yürüyerek yıkılan AKM binasının inşaat alanına geldi.

Burada da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Erdoğan, vatandaşlar ve turistlerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sanatçı Yavuz Bingöl ve ilgililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesiBakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Görüşme yapacağımErdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Görüşme yapacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kültür Merkezi cami Recep Tayyip Erdoğan Taksim Taksim Meydanı

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Erol Mütercimler, 24 Haziran seçim sonuçları için Alman şirketinin yaptığı anketi açıkladı

Erol Mütercimler, 24 Haziran seçim sonuçları için Alman şirketinin yaptığı anketi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Görüşme yapacağım

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Görüşme yapacağım

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.