Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden cami ve Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak opera binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star TV'de katıldığı programın ardından Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar Erdoğan'a "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

Erdoğan, beraberindekilerle Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını inceledi. Yapım aşamasına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra yürüyerek yıkılan AKM binasının inşaat alanına geldi.

Burada da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Erdoğan, vatandaşlar ve turistlerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sanatçı Yavuz Bingöl ve ilgililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

