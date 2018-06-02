Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden cami ve Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak opera binasının inşaatında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star TV'de katıldığı programın ardından Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar Erdoğan'a "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratta bulundu.
Erdoğan, beraberindekilerle Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını inceledi. Yapım aşamasına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra yürüyerek yıkılan AKM binasının inşaat alanına geldi.
Burada da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Erdoğan, vatandaşlar ve turistlerle fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sanatçı Yavuz Bingöl ve ilgililer eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Görüşme yapacağım
Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum