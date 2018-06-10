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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 02:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki sahur programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nda organize edilen sahur programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki programının ardından Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, daha sonra sahur programına katılmak üzere Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan burada, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile milletvekili adayları, mahalle başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programda, Erdoğan'ın seçim çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve seçim değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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