Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı önünde coşkulu bir kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere toplandı.
Atatürk Havalimanı'nın Askeri Apron bölümünün önünde, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıyor.
Rabia ve Bozkurt işaretleri yapan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek veriyor.
Erdoğan'ın, balkon konuşması için Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor.
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