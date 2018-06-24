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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı önünde coşkulu bir kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere toplandı.

Atatürk Havalimanı'nın Askeri Apron bölümünün önünde, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıyor.

Rabia ve Bozkurt işaretleri yapan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek veriyor.

Erdoğan'ın, balkon konuşması için Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Apron Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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