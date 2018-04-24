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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir." ifadel

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

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