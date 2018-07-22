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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Kültür Bakanı Ersoy 'hayalet köy' Lübbey'e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde Bozdağ'ın eteklerinde kurulu olan ve tarihi neolitik çağlara uzanan, zamanla verdiği göçler sonucu ıssızlaşan tarihi Lübbey köyünün sit sorununu DHA'nın ülke gündemine taşımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy köye gitti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde Bozdağ'ın eteklerinde kurulu olan ve tarihi neolitik çağlara uzanan, zamanla verdiği göçler sonucu ıssızlaşan tarihi Lübbey köyünün sit sorununu DHA'nın ülke gündemine taşımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy köye gitti. Bakan Ersoy, sit alanı ilan edilen Lübbey için Koruma Amaçlı İmar Planı yapacaklarını söyledi. Zahmetli ve maliyetli bir iş olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, çalışmalar bittiğinde burasının bölgeye örnek teşkil edeceğini belirtti.

30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlanınca bugün sadece 5 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'e dönen Lübbey, tarihi dokusu nedeniyle kentsel SİT alanı ilan edildi. SİT kararının ardından köyde herhangi bir çalışma yapılmadı. Evleri eski olan vatandaşların yaşadığı zorluklar Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından ülke gündemine taşındı. Devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u arayan Erdoğan, Bakan Ersoy’un köyle ilgilenmesini istedi.

Bunun üzerine Ersoy, Lübbey Köyü'nü görmek için İzmir’e geldi. Tarihi dokusu ile görenleri büyüleyen köyde inceleme yapan Bakan Ersoy, temaslarının ardından DHA’ya açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ödemiş Belediye Başkanı Ak Parti'li Mahmut Badem'in de eşlik ettiği Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız fark etmiş. Özellikle beni aradılar, hızlı bir şekilde çalışma yapmamız için. Ben de geldim ve yerinde gördüm" dedi.

'TERSİNE GÖÇ OLABİLİR'

Lübbey’in SİT alanı olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Onunla ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Öncelikle inceleme yapacağız hızlı bir şekilde. Çalışmalara başlamadan ben de gelip görmek istedim. Planlarla ilgili bakanlığımız da katkıda bulunacak. Kamu ile ilgili kısmını keseceğiz, yatırımcının önünü açmış olacağız. Yerleşik halkın ihtiyacı var. Yeşleşik halkın hızlı bir şekilde rölöve etmesi için önünde engel kalmış olacak. Burayı kazandırmış olacağız. Köyden çok kültürün korunması lazım. İnsanlar burayı terk etmiş. Yapacağımız çalışma inşallah bölgeye örnek teşkil edecek. Diğer köylere de öncü olacak. Belki göçün önüne geçmiş olacağız. Tersine göç bile olabilir. Yatırım yapıldıktan sonra oradan ayrılan insanlar geri döner" diye konuştu. Köydeki evlerin aslına uygun restore edileceğini belirten Bakan Ersoy, önce evlerin rölövelerinin çıkarılacağını, ardından da projelerinin hazırlanacağını kaydetti. Ersoy, "Anıtlar Kurulu’nun öngördüğü şekilde aslına uygun olarak yapılacak. 44 yapı var. 4 de sosyal yapı var. O bir başlangıç zaten. Zahmetli ve maliyetli bir iş. Onu bakanlık olarak biz üstleneceğiz. İzmir Valiliği’nden de katkı alarak destek projesi hazırlayacağız" diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise bakanlığın katkıları ile yöreyi adım adım ayağa kaldırmayı planladıklarını söyledi.

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