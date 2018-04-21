HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'nin seçimlere girmesi) O, malum Yüksek Seçim Kuruluyla Yargıtay Başsavcılığının yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı, yani oranın vereceği karar neyse o karara hepimizin saygı duyması lazım. G

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'nin seçimlere girmesi) O, malum Yüksek Seçim Kuruluyla Yargıtay Başsavcılığının yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı, yani oranın vereceği karar neyse o karara hepimizin saygı duyması lazım. Girmesi gerekir diyorsa girer, aksi bir durum olursa aksi olur. Ben şu anda o nokta girmesi, girmemesi noktasında bizim bir sıkıntımız söz konusu değil."

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.