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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, hiç kimsenin, hiçbir siyasi anlayışın ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, hiç kimsenin, hiçbir siyasi anlayışın ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir."


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