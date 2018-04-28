Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İzmir'in istikrara çok daha fazla değer vermesi gerekiyor. İzmir ve genel olarak kıyı bölgesi Demokrat Parti'ye Menderes'e verdikleri büyük destekle demokrasiye bağlılıklarını ispatlamışlardır.

İzmir AK Parti hükümetleri döneminde diğer vilayetlerimizle birlikte İzmir'in de her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı kurduk, belediyelerin yapması gereken pekçok yatırımı da bakanlıkların destek çıkması ile gerçekleştirdik.

"İZMİR PATİNAJ YAPIYORSA HEPİMİZİN DÜŞÜNMESİ LAZIM"



Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım. İzmir'in bir dünya kenti olması prejemizdir.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından EXPO'yu izmire kazandırmayı çalıştık ama olmadı.

Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların doğmasını beklemek akıl karı değil. İzmir'i geometrik bir büyüme sürecine sokalım gelin izmiri şaha kaldıralım.

İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İzmir hiçbir ideolojik saplatıya kurban edilemeyecek kadar önemlidir.