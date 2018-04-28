HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Ticaret Odası Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan İzmirli iş adamlarını uyararak, 'Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İzmir'in istikrara çok daha fazla değer vermesi gerekiyor. İzmir ve genel olarak kıyı bölgesi Demokrat Parti'ye Menderes'e verdikleri büyük destekle demokrasiye bağlılıklarını ispatlamışlardır.

İzmir AK Parti hükümetleri döneminde diğer vilayetlerimizle birlikte İzmir'in de her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı kurduk, belediyelerin yapması gereken pekçok yatırımı da bakanlıkların destek çıkması ile gerçekleştirdik.

"İZMİR PATİNAJ YAPIYORSA HEPİMİZİN DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım. İzmir'in bir dünya kenti olması prejemizdir.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından EXPO'yu izmire kazandırmayı çalıştık ama olmadı.

Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların doğmasını beklemek akıl karı değil. İzmir'i geometrik bir büyüme sürecine sokalım gelin izmiri şaha kaldıralım.

İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İzmir hiçbir ideolojik saplatıya kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

Türkiye 24 haziran seçimleri ile birlikte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en önemli değişimi hayata geçirecek.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir sabah kalktığımızda hadi yönetim sistemimizi değiştirelim diyerek yola çıkmadık. Gazi'nin bize emanet ettiği Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için nasıl bir gayretle çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Rahmetli Özal'ın demokraside ve ekonomide kendi deyimiyle ülkemize çağ atlatmak için ortaya koyduğu çabanın kimler tarafından önünün kesildiğini bugün daha açık görüyoruz. 15 yıllık iktidarımızda vesayetin oyunlarından darbe girişimleri ne kadar neler ile mücadele etmek zorunda kaldığımızı biliyorsunuz.

Mevcut sistemle Türkiye'nin daha fazla yola devam edemeyeceği ortadadır. 24 haziranda Türkiye'yi bambaşka bir yönetim sistemine geçirmemizle süreç sonuçlandı.

Artık eski diyebileceğimiz sistemin krizlerinin mağduru ne kadar varsa hepsinin ruhunu şad ettiğimize inananıyorum. Yeni sistemin en büyük katkısı ekonomiye olacak Türkiye 15 yılda 3.5 kat büyümüştür. Ancak bazı alanlarda sıkıntılar var. Artık kararları daha hızlı vermek uygulamak ve ilerlemek mecburiyetindeyiz. tüm gayrete ragmen 2023 hedeflerimizin ekonomik kısmına ulaşma konusunda geriye düştüğümüzü biliyorum.

24 Haziran'ın ardından işdünyası ile birlikte seferberlik ruhu ile çalışmaya başlamamız şart. Türkiye'ye vites yükselttirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak icraatları hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme
Adalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımıAdalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Ticaret Odası Toplantısı izmir

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.