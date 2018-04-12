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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul’un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

IHAAW124309-GEN/12-04-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul’un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi" 12.04.2018 12:43:09 TSI NNNN

IHAAW124309-GEN/12-04-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul’un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi"

12.04.2018 12:43:09 TSI
NNNN

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