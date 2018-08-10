Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Transparanda sınır tanımadı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum