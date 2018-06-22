Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Kardeşim öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu, kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem, sen onlardan geç." dedi. Erdoğan, Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Artık hastanelerde durumun çok iyi olduğunu, ilaçların her eczaneden alınabildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman çektiğimiz çileleri biliyorsunuz değil mi? SSK'da az çile çektirmedi. Şimdi Pendik'teki devlet hastanesi muhteşem. Aynı şekilde Kartal... Daha idealleriyle geliyoruz. Şimdi bir de Anadolu yakamıza şehir hastanemizi yapıyoruz. İnşallah Anadolu yakasında yapılacak şehir hastanesiyle sıkıntı olan bir yer varsa anında o şehir hastanesine, Samandıra'ya buradan hemen geçeceksiniz. Samandıra'daki askeri havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu yakasının sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Şimdi ne diyorlar? 'Ben niye şehir hastanesi yaptırayım?' Kim diyor bunu? Adaylardan biri. Sen ne için geliyorsun o zaman? Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma, ne yaptıracaksın ne, onu söyle. Proje söyle, proje. Bay Muharrem, sen ne yaptıracaksın onu da söyle. Yoksa memurlara, gençlere tekme tokat mı gireceksin? İşte nasıl küfürler ettiğini görüyorsunuz." Bu dönem iki önemli projeleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bunlardan biri millet bahçeleri, biri millet kıraathaneleri. İnşallah Kartalımıza güzel bir millet bahçesini yapacağız, bir de güzel bir millet kıraathanesi yapacağız. Biz yaparız, onlar yıkar. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz." dedi. Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gerek olmadığının söylendiğine değinerek, "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Kardeşim öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu, kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem, sen onlardan geç. Biz, bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen birinci ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete bunlar teslim edilmiş olacak. Biz bunları yaptık, hala yapıyoruz. Kaynakları çoğaltıyoruz." diye konuştu.

- "Milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecektir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce boğazın altından Marmaray ve Avrasya Tüneli yapılacağı söylense kimsenin buna inanmayacağını, kendilerinin bunları gerçekleştirdiğini dile getirerek, Marmaray'da yolcu sayısının 100 milyonları aştığını ve Avrasya Tüneli'nin ulaşımı rahatlattığını anlattı. Sabah eski futbolcu bir arkadaşının kendisini arayarak, "Ne mutluluk, Allah sizden razı olsun Avrasya Tüneli'nden geçiyorum" dediğini aktaran Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi: "Hakkı teslim edenler var, teslim etmeyenler var. Karşımda ben hakkı teslim edenleri görüyorum. Hanımlar, gençler şurada bir günümüz var. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gayretli olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bu adamların teröre karşı bir lafını duydunuz mu? Terörle mücadeleyle ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem, ilk işi terör örgütünün arkasında olduğu, onların siyasi uzantısı olan Demirtaş'ı gitti, Edirne'de cezaevinde ziyaret etti. Diğerleri ne dedi? 'Cumhurbaşkanı adayı ne diye cezaevinde duruyor?' Ne kadar kolay yol. Yani o partinin çıkarabileceği başka aday yok muydu ya? Niye bunu çıkardı? Bunlar, sıyrılmanın yolları. Pazar günü ben milletime güveniyorum, ben milletimi seviyorum. Milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecektir."