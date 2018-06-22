Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da konuştu (1)

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor" dedi.

Erdoğan, Kartal ilçe mitinginde konuştu. "Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk" diyen Erdoğan, "Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. İşte bizden sonra CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ben yaptım derler. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı. Biz yaptık. Niye. Benim Kartallı kardeşlerim şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları biz attık. Bakınız sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum. Belediye hariç. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak. Şimdi bay Muharrem bir şeyler anlatıyor. Bay Muharrem ve partisinin Kartal'a verebileceğiniz bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Afedersiniz bir dershane işletiyor. Öğretmenlerin SSK primlerini dahi ödemiyor. Ve devletin memuruyla bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz m? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?" diye konuştu