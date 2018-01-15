Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
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