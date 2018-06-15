Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bayramlaşma amacıyla gerçekleşen görüşmede ikili ve bölgesel konulara da değinildi.

Görüşmede, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

