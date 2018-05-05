Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor:

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.

Bu oyunu da bozmaya var mıyız?

Bu oyun ve tezgahın kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri'de bu oyun sökmez. Dolayısıyla Türkiye'de de sökmez.

AYRINTILAR GELECEK...

