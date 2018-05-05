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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de halkla hitap ediyor. Erdoğan konuşmasında, 'Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamanetoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor:

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.

Bu oyunu da bozmaya var mıyız?

Bu oyun ve tezgahın kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri'de bu oyun sökmez. Dolayısıyla Türkiye'de de sökmez.

AYRINTILAR GELECEK...

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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