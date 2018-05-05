Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
Kayseri Şehir Hastanesi'nin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum.
"BİZ BU HASTANELERİ KILIÇDAROĞLU İÇİN DE YAPTIK"
Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Bu hastaneyi herkes kullanabilir. Şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü.
Kayseri sadece üretimin değil, sağlığında merkezi oluyor.
15 yıl içerisinde en başarılı olduğumuz alanlardan biri de sağlık olduğunu görüyorum. Bu hizmetin kesilmesine izin vermeyin. Kayserili kardeşlerim, yüzde 68 oy oranıyla tarihi bir başarıya imza attı. Benim tanıdığım Kayserili hiçbir işi şansa tesadüfe bırakmaz.
AYRINTILAR GELECEK...
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum