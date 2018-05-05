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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Kayseri Şehir Hastanesi'nin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum.

"BİZ BU HASTANELERİ KILIÇDAROĞLU İÇİN DE YAPTIK"

Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Bu hastaneyi herkes kullanabilir. Şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü.

Kayseri sadece üretimin değil, sağlığında merkezi oluyor.

15 yıl içerisinde en başarılı olduğumuz alanlardan biri de sağlık olduğunu görüyorum. Bu hizmetin kesilmesine izin vermeyin. Kayserili kardeşlerim, yüzde 68 oy oranıyla tarihi bir başarıya imza attı. Benim tanıdığım Kayserili hiçbir işi şansa tesadüfe bırakmaz.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri şehir hastanesi

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