Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Süleyman Kamçı tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Kamçı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı.
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