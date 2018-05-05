Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte hayırsever iş adamı Osman Ulubaş tarafından yaptırılan fen lisesinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamı Ulubaş'a Kayseri'ye kazandırdığı dördüncü okul için teşekkür etti. Erdoğan, "İnşallah beşincisini de fazla geciktirmez, onun da açılışında beraber oluruz." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i yanına çağıran Erdoğan, "Başkan, yer senden, bina Osman Bey'den." diyerek, yeni okul yeri için talimat verdi. Bunun üzerine Çelik, bina yerinin hazır olduğunu, okul yapımına destek vereceklerini söyledi.

Okulun, tüm öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buranın bir ilim, feyz, bereket merkezi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hocalarımızdan da böyle değerli bir öğrenci kitlesini inşallah en ideal şekilde yetiştirmeleri ricasında bulunuyorum. İlim, irfan sahibi bir nesil kendilerinden istiyoruz. Ben inanıyorum ki hocalarımız da bu hassasiyet içinde yavrularımızı yetiştirecekler. Okul müdürümüz bu hassasiyeti gösterecek.