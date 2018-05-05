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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Özhaseki ailesinin nikah törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 22:08 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in nikah ve düğün törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Özhaseki ailesinin nikah törenine katıldı

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in nikah ve düğün törenine katıldı.
Kayseri Müftüsü Doç.Dr Şahin Güven'in kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Bakanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yaptı. Yaklaşık 4 bin davetlinin katıldığı nikah ve düğün törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar İsmet Yılmaz, Ahmet Arslan, Nihat Zeybekçi, Ahmet Demircan, Bülent Tüfenkci, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Eski Başkanvekilleri Nevzat Pakdil, Sadık Yakut Ak Parti Grup Başkanvekili ve Eski Bakan Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İş dünyası ve spor dünyasından birçok davetli katıldı. Kayseri müftüsü Şahin Güven'in ilk kez resmi nikah kıydığı düğünde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili davetliler, bizler resmi, sizler tarihi şahitler olarak Özhaseki ve Yurt ailelerinin bu mutlu gününe katıldınız. Evlilikler iyi ve kötü günler var ama size herkese yaptığım tavsiyede bulunuyorum. 4 çocuk olur, bereket olur, gerisi Allah kerim dedikten sonra nikah cüzdanını Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'e verdi. Düğün sırasında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, davetlilerin özel barkodlu güvenli kartı ile içeri girdiği düğün salonunun üzerinde polis helikopteri havadan denetim yaptı. Düğün salonuna çıkan yollar demir barikatlarla ve kamyonlarla kesildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Özhaseki ailesinin nikah törenine katıldı

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