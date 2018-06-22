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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun, 'Samsun'da 8 yaşında çocuk bakımsızlıktan öldü' şudur, budur. Asıl ölenler senin döneminde öldü, onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun, 'Samsun'da 8 yaşında çocuk bakımsızlıktan öldü' şudur, budur. Asıl ölenler senin döneminde öldü, onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım."


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