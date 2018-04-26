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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de  KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.    (FOTOĞRAF) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti

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