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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'ya geçen Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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Atatürk Anıtı'nı ziyaret Çelenk Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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