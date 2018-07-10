Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Akıncı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken Başkan Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Akıncı, heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Erdoğan ve Akıncı, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Çalışma yemeğinde de bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum