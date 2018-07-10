HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Akıncı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken Başkan Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Akıncı, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Erdoğan ve Akıncı, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Çalışma yemeğinde de bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldıAli İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı
Belediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sarayı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı resmi törenle karşılama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.