Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da il kongresi öncesinde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün Adana AK parti teşkilatımızın 6. kongresinde buradayız. Salon çok kalabalık ama siz 5 mislisiniz. Size selam vermeden geçmek olmaz. Adeta bir Adana mitingi yapıyoruz. Mart 2019’a hazır mıyız? Peki Kasım 2019’a var mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İnşallah Mart 2019, kasım 2019’da ortalamaların çok çok üstüne çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere cevabı vereceğiz.

Herkes şimdi şehir hastanelerini seçiyor. Çünkü biliyor ki ihtimamla bakılacak. Diyorum ki biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Ana muhalefetin böyle bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka.

Bugün buradayız. Buradan nereye gideceğiz, Hatay’a. Şu an Hatay’da stat tıklım tıklım dolu. Kongreyi statta yapacağız. Artık buralar almıyor.

Şu an itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dim dik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmayanlar Türkiye’nin dostluğunu da kaybederler. Dün İsrail’in Başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları dilleri var hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ve ordusu mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulüm ettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil sen terör devletisin.

Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada sevenin yok sevenin. İşte BM’de aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeni geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz. Mazlumla uğraşma. Bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.