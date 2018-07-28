Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Temmuz'da çıktığı Afrika ziyaretinin üçüncü gününde Zambiya'da temaslarda bulundu.
Erdoğan, heyetler arası görüşmede bir de konuşma yaptı. Ancak Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti.
Erdoğan canlı yayında konuşurken yanında oturan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ise kameralara uyurken yakalandı.
Başı sık sık öne düşen Albayrak, ara ara uyanarak konuşmayı dinlemeye çalıştı.
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