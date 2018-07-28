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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zambiya temasları sırasında gerçekleştirdiği heyetler arası toplantıya katılan oturan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan konuşurken uyukladı. O anlar, canlı yayındaki kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Temmuz'da çıktığı Afrika ziyaretinin üçüncü gününde Zambiya'da temaslarda bulundu.

Erdoğan, heyetler arası görüşmede bir de konuşma yaptı. Ancak Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti.

BAKAN ALBAYRAK CANLI YAYINDA UYUDU

Erdoğan canlı yayında konuşurken yanında oturan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ise kameralara uyurken yakalandı.

Başı sık sık öne düşen Albayrak, ara ara uyanarak konuşmayı dinlemeye çalıştı.

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Berat Albayrak bakan albayrak Zambiya uyudu

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