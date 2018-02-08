Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 2019 yılındaki muhtarlık seçimleri her zamankinden çok daha farklı geçecektir. Türkiye her alanda büyüdükçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor. Kimsenin Türkiye'de kriz çıkarmak için uğraşmasına gerek yoktu çünkü biz kendimize yeteri kadar krizi musallat edebiliyorduk. Geçtiğimiz 15 yılda tüm saldırılara rağmen kurduğumuz güven ve istikrar sayesinde bu kısır döngüyü kırmayı başardık. ''PALAZLANDIRILDIĞINI GÖRÜNCE DAHA FAZLA BEKLEME İMKANIMIZ KALMADI''



Bölgemizde yaşanan insani krizlerin bir ucu gelip ülkemize dayandı dayandırıldı. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve bölücü terör örgütüne karşı ilk fiili müdahalemizi başlattık. Şu anda Afrin operasyonun arkasında ne var? Afrin olayını çözeceğiz İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bunu istiyor.

Irak'ın kuzeyinde sahnelenen oyunu Tahran ve Bağdat yönetimi ile birlikte bozduk. Tamamen kendi inisiyatifimizle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastık. Zeytin Dalı Operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Orada zeytine yemin olsun ki buyuruyor Allahımız. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı döşeli zengin bölgedir. Zeytine yemin olsun ki dedik Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Askerlerim orada adeta destan yazıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi. KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ



Ne diyor beyefendi (Kemal Kılıçdaroğlu) Afrin'e gitmeyin senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var. Esed'le konuşun diyor 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Bunda yüz yok onur yok. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et ben bu makamda durmam görevden çekilirim. Ama sen ispat edemezsen görevden çekilebilir misin? Edemezsin. Sana söyledik hadi gel YPG PYD PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. El Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni ya. Diyemezsin çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen? Bize tarihi konuşturtma.

Türk Tabipleri Birliği denen bu kuruluşun Türklük ile alakası yok. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir tarafı yok. Çıkarılacak olan kanunlarda Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular doktorlar kendi derneklerini kurabilecekler ve para ödemesi yapmayacaklar. Ondan tutuştular. ''TÜRKLÜKLE ALAKASI YOK''



Bu ara tweet'ler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliği'nin isminden 'Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için... Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla, bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Ondan tutuştular. ''YAZIKLAR OLSUN''



Bugün ülkemizde hala 'Bizim Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese 'yazıklar olsun' diyorum. Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamız gerektiğini söyleyenleri duyuyoruz. Bunların mantığına göre, 'PKK, DEAŞ Suriye'de olabilir, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye'de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir, Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz.' Var mı 25 kuruşa simit ya? 700'ü aşkın taciz atışı yaptılar 100'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz. Amerika'dan dışişleri bakanı güvenlik müsteşarı gelecekler. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Türkiye olarak kendi göbeğimizi kesmemiz gerekiyor. Bizim için şu anda Suriye halkı önemli Esed değil. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin evlerimize dönmek istiyoruz diyen kardeşlerimize evlerine dönmelerini sağlamaktır.