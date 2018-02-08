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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 12:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Afrin'i, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok. Bir kısmı tabii burada kalabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2019 yılındaki muhtarlık seçimleri her zamankinden çok daha farklı geçecektir. Türkiye her alanda büyüdükçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor. Kimsenin Türkiye'de kriz çıkarmak için uğraşmasına gerek yoktu çünkü biz kendimize yeteri kadar krizi musallat edebiliyorduk. Geçtiğimiz 15 yılda tüm saldırılara rağmen kurduğumuz güven ve istikrar sayesinde bu kısır döngüyü kırmayı başardık.

''PALAZLANDIRILDIĞINI GÖRÜNCE DAHA FAZLA BEKLEME İMKANIMIZ KALMADI''

Bölgemizde yaşanan insani krizlerin bir ucu gelip ülkemize dayandı dayandırıldı. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve bölücü terör örgütüne karşı ilk fiili müdahalemizi başlattık. Şu anda Afrin operasyonun arkasında ne var? Afrin olayını çözeceğiz İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bunu istiyor.

Irak'ın kuzeyinde sahnelenen oyunu Tahran ve Bağdat yönetimi ile birlikte bozduk. Tamamen kendi inisiyatifimizle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastık. Zeytin Dalı Operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Orada zeytine yemin olsun ki buyuruyor Allahımız. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı döşeli zengin bölgedir. Zeytine yemin olsun ki dedik Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Askerlerim orada adeta destan yazıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Ne diyor beyefendi (Kemal Kılıçdaroğlu) Afrin'e gitmeyin senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var. Esed'le konuşun diyor 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Bunda yüz yok onur yok. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et ben bu makamda durmam görevden çekilirim. Ama sen ispat edemezsen görevden çekilebilir misin? Edemezsin.

Sana söyledik hadi gel YPG PYD PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. El Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni ya. Diyemezsin çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen? Bize tarihi konuşturtma.

Türk Tabipleri Birliği denen bu kuruluşun Türklük ile alakası yok. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir tarafı yok. Çıkarılacak olan kanunlarda Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular doktorlar kendi derneklerini kurabilecekler ve para ödemesi yapmayacaklar. Ondan tutuştular.

''TÜRKLÜKLE ALAKASI YOK''

Bu ara tweet'ler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliği'nin isminden 'Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için... Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla, bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Ondan tutuştular.

''YAZIKLAR OLSUN''

Bugün ülkemizde hala 'Bizim Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese 'yazıklar olsun' diyorum. Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamız gerektiğini söyleyenleri duyuyoruz. Bunların mantığına göre, 'PKK, DEAŞ Suriye'de olabilir, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye'de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir, Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz.' Var mı 25 kuruşa simit ya? 700'ü aşkın taciz atışı yaptılar 100'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz. Amerika'dan dışişleri bakanı güvenlik müsteşarı gelecekler. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Türkiye olarak kendi göbeğimizi kesmemiz gerekiyor. Bizim için şu anda Suriye halkı önemli Esed değil. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin evlerimize dönmek istiyoruz diyen kardeşlerimize evlerine dönmelerini sağlamaktır.

''ŞU ANA KADAR YAPTIKLARIMIZ DAHA ISINMA TURLARI BİLE SAYILMAZ''

Terör örgütü DEAŞ dediler ona karşı mücadele dediler mücadeleyi bir başka terör örgütü PYD YPG ile yaptılar. Gel bizimle beraber yap. Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık dediler. Bak sizinkiler doğru söylemiyor. Bu bölgeyi biz biliriz. Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump' dedim ama maalesef o yine onlara baktı. 'Peki siz yolunuza, biz yolumuza' dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Hedef Kızıl Elma diyor Kızıl Elma elma ağacı değil onun anlamı çok ama çok büyük. O gidebileceğin noktanın sonudur gidersin bitmez. Bizim Mehmetçiğimizden daha imanlı inançlı bir asker dünyada var mı? Şahsen ben görmedim duymadım. Eskilerin güzel bir sözü var, 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.' Başka bu işin çıkışı yok. Hiçbir engel Türkiye'nin, Türk milletinin iradesinden daha büyük değildir. Öyle mi? Madem ki bizi bu noktaya getirdiler, öyleyse bundan sonrasını kendileri bilirler."

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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Okuyucu Yorumları 77 yorum
bu laflar secım yatırımı baktı oylar gıdıyor herkez surıyelılere tepkı gosterıyor hemen laf cambazlığı
allah sonumuzu hayır etsin meclisi kaldırıp memleketi muhtarlaramı yönettirecekler.bu ne toplantısıymış böyle
Önceden de vatandaşlık veriyordun, ne oldu şimdi. Her şey seçim stratejisi.
çil yavrusu gibi dağıldılar Türkiyeye nasıl buluncak onlar?
@iyelmen BİR KISMI NEDEN KALABİLİRMİŞ ANLAMADIM. KENDİ MİLLETİNİZE GÜVENMİYORMUSUNUZ SN.CB. YOKSA MELEZ IRK MI ÜRETECEKSİNİZ. GENÇLERİMİZ BOŞ GEZİYOR, KAMPLARDA KALMASI GEREKEN SIĞINMACILAR EDİRNEYE KADAR YAYILMIŞLAR. AMACINIZ NE, BİLELİM
ne demek bir kısmı kalabilir
@kamilgolcu Tam ortadan konuşacaksın ki Suriyelileri istemeyenlerde oy versin...Suriyeli olup vatandaşlık verilecekler de oy versin. Sonuçta her şey oy için Türkiye için değil.
yapılan bir araştırmaya göre ülke vatandaşlarinin üzerinde hemfikir olduğu tek konu Suriye'lilerin gitmesi
Akp liler gözünüz aydın suriyelilerin bir kısmı burda kalacakmış.Hangi kısmı derseniz.Ben söyleyeyim.BÜYÜK kısmı:))
kendi milletn açlık sefalet icinde yaşasın meclisn önünde kendini yaksın işsisiz acız diye awn halen kapmı beş para etmeyen araplara yedir gariplern hakkını tayyip erdogan yukarıdaa Allah var her seyi görüyor !!!
suriyeliler buldular cennet gibi vatanı bırakıp giderlermi hiç
sayın cumhurbaşkanım eli silah tutan 20 ile 50 yaş arasındaki suriyeli erkekleri gönderin ülkesi için savaşsınlar nasılki bizim mehmetcikler onların kurtulması için şehit oluyorsa onlarda kendi vatanları için şehit olsunlar . ekmek elden su gölden gel keyfim gel kudur boncuk kudur diye başı boş gezmesinler.
eskiden cumhura laf edecen haaa..siz ne kadar özgür bi ülkede yaşadığınızın farkında değilsiniz...ağzı olan karın ağrısı çeken herkes konyşmacı yorumcu bu ülkede
SENİ SEVİYORUZ TAYYİP BABA
kendin çal kendin söyle bataklığa girmiş sinek gibi çırpın dur aynı hikaye osmancılık hayelleri ile yaşıyor bu zat fazla filim seyir ediyor galiba
bir akp li olarak soruyorum acaba 3.5 milyonun 100 bini gidermi gitmem diyenleri zorla gönderemeyeceğinize göre ozaman ne oluyor zeytin dalı gereksiz bi operasyonmu olacak adamlar vızır vızır karılarının üzerinde çalışıyor sürekli çocuk yap türkiyede kalacaz diyorlar gitmezler reis bu pislikler için ölen çocuklarımıza şehitlerimize yazık reis
en az 1 milyonu burda kalır
Benim askerim orda şehit düşerken burda Suriyeli gençlerin Sefa sürmesi insanın zoruna gidiyor biz demiyoruz kadınlar yaşlı çoluk çocuk ülkemizde kalmasın ama 18 40 arası sağlıklı erkek Suriyeli ülkemde görmek istemiyorum
SİZCE BÜTÜN SEÇİLMİŞ VE DEVAMLI DESTEK GÖREN LİDER,İYİ LİDERMİDİR.HEMEN AKLIMA AYSUN KAYACININ LAFI GELDİ.DAĞDAKİ ÇOBANIN VERDİĞİ OYLA BENİM OYUM BİR DEĞİL DEDİ.BENCEDE HAKLI.HER GELEN LİDER ALT TABAKAYI TAVLADIMI BAŞINA GELECEKLERE KATLANIRSIN.TIPKI HİTLER GİBİ
kalanları kim bakacak... bakacak olan kendi cebinden baksın....benim vergimi kullanma...istemiyorum.
BİR KISMI NEDEN KALABİLİRMİŞ ANLAMADIM. KENDİ MİLLETİNİZEE GÜVENMİYORMUSUNUZ SN.CB. YOKSA MELEZ IRK MI ÜRETECEKSİNİZ. GENÇLERİMİZ BOŞ GEZİYOR, KAMPLARDA KALMASI GEREKEN SIĞINMACILAR EDİRNEYE KADAR YAYILMIŞLAR. AMACINIZ NE, BİLELİM
Esad kadim dostunuzdu öyle deme reis din kardeşi degil misiniz şimdi ordumuz içinde sivilleri öldürüyorlar diye haberler çıkıyor inanalım mı şimdi bence Esad ile itiffak kurma zamanı gelmiştir
muhtarlar meclisin 3ncü ligi mi.muhtarın ne işivar siyasetle.
oy icin her kiliga giren adam
Yav nereye kalıyor kardeşim.Kime sordun.Cefasını çeken biziz.Hep millet izim verdi, millet istedi diyorsun da yapsaydın ya Suriyeliler gelsin mi, gelmesin mi referandumu.Sizin mahalle, saray temiz tabi.Biz bıktık İllallah ettik bu Suriyelilerden artık.Bizim geleneklerimize uyum sağlayamayan bir millet bunlar.
4 gün önce Suriyeliler için kalıcı konutlar yapacağız demişti. 4 gün sonra da pasaportlarıyla Nüfus Müdürlüğüne gitsinler, hemen vatandaşlıklarını alsınlar diyebilir, şaşırmamak lazım.
Herkes kendi birliğine kurduğunda yarın Türk Tabibler Birliğine alternatif Milli Tabibler birliği, Barolar birliği ne alternatif olarak Milliyetçi Baro Birliği gibi isimler adı altında odalar birlikler vb sivil toplum örgütleri kurulacak. Sonuç mu Aynı meslek gurubu içinde bölünmeler çatışmalar olacak. Nihai So uç mu? Bölüp parçalamaktan nemalanan akp nin çarkına su taşınacak.
devletin ödeneğini al binasında otur git pkk destekler bildiri ver yoka fazla demokrasi var bu ülkede çok fazla
bir ülkenin geleceği için bütün kararları hükümet alır.ne demek benim vergimden ödenmesin diye.sen kimsin.ülkenin geleceğine kararı hükümet verir.herkes kafasına göre konuşamaz da yazamaz da.bu yorumu yazanların büyük çoğunlunun Türkiye ile ilgisi bile yok.suriyelilerin bu ülkede kalması gizli kürtçü ve hainlerin kalmasından çok daha iyidir.hadi işinize
suriyeliler kalırsa asla oy vermem 2019 seçimlerine kadar ülkeden gönderildiler gönderildirildiler yeter artık benim vergimle bunların burda yaşaması kanıma dokunuyor
Boş hayallere kapılmayın. GİTMEZLER. GÖNDEREMEZSİNİZ.
Afrin hareketini 2019 başkanlık seçimleri için yapıyor .5000 tır Ypg ye silah verilirken neden birsey yapmadınız. Sur
Hani isteyen Suriye'li mültecileri vatandaş yapacaktınız? Tepki gösterince bazı meslek dallarındakiler vatandaş olacak dediniz. Şimdi de 3.5 milyon Suriye'liyi göndereceğiz diyorsunuz; hangisi?
hepsi gitsin hepsi bir tane bile kalmasın,allah vermiş zaten belalarını...birde bizim ülkede yaşayan öküzler var onlarda gitsin hatta
18-45 yaş Suriyeliler derhal askere alınsın. Benim Mehmetçiğim orda şehit olacağını gitsin onlar savaşsın onurlarını kurtarsınlar! Daha ne kadar besleyeceğiz bunları gitsinler kendi ülkeleri için bir işe yarasınlar! https://www.change.org/p/t%C3%BCrkiye-de-bulunan-18-45-ya%C5%9F-aras%C4%B1-suriyeli-erkekler-askere-al%C4%B1ns%C4%B1n-suriye-i%C3%A7in-sava%C5%9Fs%C4%B1n?recruiter=855133000&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial.undefined
tayyip erdoğanın dün dediğini bugün savunursan karşıt düşünceden tutuklanabilirsin.
her tarafta sen varsan yoksan yine sen her kanalda sen ALLAH belamızı seninle vermiştir bu dünyada YETER YETER YETER
nasıl kalabilirler babalarının memlektimi mi özel sektörde iş bitti bunlar sigortasız çalışmaktan ülkede işsizlik uyçtu
DUYUN DA İNANMAYIN MÜMKÜN DEĞİL GÖNDERMEZ ZATEN MİLLETİMİZ SAF HEMEN İNANIR BU LAFLARA VE UNUTULUR GİDER HEP BÖYLE OLMADIMI ZATEN......
suriyelilerin bir kısmi kalabilir dersen hic biri gitmez zatem şimdiden gitmeye niyetleri yok senin vatandaşin başka ülkeye gittiginde kolundan tuttugu gibi disari atiyor isteyen tabiki kalabilir ne demek bu ulkeye zarar veriyorlar bunu sadece halkmı göruyor...
bunlar üniversite sınavına girmeden istedikleri yerde üniversite okuyorlar 1.500 tl hibe ile , 2019 a kadar nitelikli mühendis doktor kadroyu tutup , 3.5 milyonun en az 3 ünü göndermezsen asla ve asla oyumu alamazsın reis k.bakma .
HANEK REİS HANEK HANİ SURİYELİLER DÖNMESİ İÇİNDİ ŞİMDİ BİR KISMI GİDECEK HİÇ BİRİ GİTMEZ BESLE SEN BUNLARI TÜRKİYE DE EMEKLİDEN ASGARİ ÜCRETLİDEN DAHA İYİ DURUMDALAR SURİYELİ VATANDAŞLARIN EKMEK ELDEN SU GÖLDEN NEDEN GİTSİNLER TARİHE BAK BUNLAR BİZE EKMEK BİLE VERMEYENLER NASIL OLSA HESAP SORAN YOK SEN YAZ SEN SEN OYNA YARDIMCI ROLÜ DE DEVLET BAHÇELİ ÜSTLENMİŞ DURUMDA YİNE KANDIRILDIK YADA DERSİN BU ARADA DAMATTA ÖĞRENMİŞ TARİHİ SINIRDA DÜN KIRMIZI HALI SERDİKLERİNİZ KARALAMAYI AFERİN
Aynı şeyi Kemal Kılıçtaroğlu söyleyince trollerinizle birlikte demediginiz kalmamıştı linç kampanyasi baslatmiştiniz...
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