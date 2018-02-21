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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Bu kötü komşular bizi en sonunda silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar. Bu olay sıradan bir olay değil, şu an kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün açılış toplantısı vesilesi ile birlikte olduğumuz 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum. Görev alan ve alacak olan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

İnsanlık daha iyi bir hayatın arayışı içerisinde olmuştur. Kalkınma yarışı büyük bir rekabet içerisinde devam etmektedir. Biz de milletimize hizmete talip olurken adalet ve kalkınmayı iki temel önceliğimiz olarak belirledik.

Tüm potansiyeli ile milletimize inanarak yola çıkmıştık. Nitekim 15 yıllık iktidarımız boyunca elde ettiğimiz başarılar tüm Cumhuriyet tarihinin üzerine çıkmıştır.

Bu süreçte fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip, kaynakları azami ölçüde değerlendiren ülkeler hedeflerine ulaşabilecekler. Bunu yapamayan devlet ve toplumlar ise gerilemeye devam edeceklerdir. Amaçlarımıza ulaşmanın en önemli amacı, planlamadır.

Acil eylem planımız, 9. ve 10. kalkınma planımız, vizyon 2023 belgemiz en somut belgedir. Bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmeler bunun örnekleri ile doludur.

Sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. İnsan odaklı, toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Ulaştırmai enerji ve tarıma yönelik yatırımlarının yanı sıra birçok alanda da yatırımlarımız ile önemli bir sıçrama sağladık.

Ülkemizde artık yoksulluğun adı çok değişti. Bugün artık yoksul demek yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demektir. Çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının geliştirilmesi olmak üzere birçok noktayı geliştirdik.

Tekstil ve tarım sanayisinden çıkıp teknolojiye doğru adımlar atıyoruz. Şimdi yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayi payını artıracak bir adıma ihtiyacımız var. Bir taraftan sanayileşmenin getirdiği enerji yatırımlarını yaparken, doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz.

Kişibaşı milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmamız tarihi bir başarıdır.

2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2016 yılında 863 milyar dolara çıkardık. son 10 yılda 8.3 milyon ilave istihdam oluşturduk. Yüzde 11,3 olan bütçe açığını, 2017 yılında yüzde 1.5 seviyesine düşürdük.

2002 yılında yüzde 72'ye ulaşan kamu stokunun milli gelire oranını 2016 yılında yüzde 28'e kadar düşürdük. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolardı, 2016 yılında 157 milyar doları aşmış vaziyette.

İşte bu ihracatımız ile buralara geldik geliyoruz.

Türkiye 2002 yılında 17 milyar liralık kamu yatırımı yapıyordu. Hükümetlerimiz döneminde bu rakamı 7 kat artırarak 2017 yılında 128 milyar liraya çıkardık.

Yatırımları kamu-özel olarak yaptırdık. Türkiye'deki dönemimiz içerisinde yaptırdığımız havalimanlarının tamamı böyle. Özellikle ulaştırma yatırımlarımız ile uzağı yakın ettik 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağı uzunluğunu biz 2002'den sonra bunu 26 bin kilometreye çıkardık. 2002'de ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatlarını 2017 yılında bin 2013 kilometreye çıkardık.

Yedi 7 havalimanı yapımlarını sürdürüyoruz. 2017 yıl sonu itibarıyla 78 ilimizde doğalgaza erişim imkanı bulunuyor.

Modern olmak bu ya! Yaşam tarzına bunu yansıtmaktır modern olmak...

Bu yılın sonuna kadar tüm illerde doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz.

SAvunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şuan Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim.

"BİZ İNSANSIZ TANKLARI DA ÜRETECEĞİZ"

Bu kötü komşular bizi en sonunda silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar.

Bu olay sıradan bir olay değil, şuan kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be.

Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.

Araştırma geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 1 seviyesine çıktı. Araştırmacı sayısı ise 24 binden 100 bine yükseldi. En fazla memnun olduğu alanlardan biri olan sağlıkta da önemli mesafeler kat ettik. 15 yıl önce 378 bin olan sağlık personeli sayısını 314 bine çıkardık. Yeni hedefimiz şehir hastanelerini kuruyoruz. 15 yılda yoksulumuzu gözetip, gelir dağılımını iyileştirdik. 2.15 doların altında yşayan nüfus kalmadı. 2002 yılında 2 milyar sosyal yardım harcaması yapılırken bu rakamı 38 milyar liraya çıkardık.

Hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan kalkınma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça, ülkemizi dünya sıralamalarında inşallah çok daha üst sıralamalara çıkarmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, daha uzun soluklu hedefleri benimseme aşamasındayız.

Dünyamız giderek daha hızlı değişim yaşıyor. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, siyasi oluşumları da hızlandırıyoruz. 2033 hedeflerimiz daha sonraki vizyonlarımıza ulaşma bakımından bir sıçrama noktasında olacaktır. En az 3 çocuk derken bunu, genç nüfusumuzun yaşlanmaması için diyorum. Ki biliyorsunuz ekonominin kaynağı insandır.

İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Onun için de özellikle doğumlara bizim çok büyük önem vermemiz lazım. Gençlerimizin eğitim öğretim kalitesini ve işgücü seviyemizi artırarak kalkınma seviyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmakta kararlıyız.

Biz bu nüfusunun kıymetini bilmemiz lazım. eğitim sanayi işbirliği programlarımızı daha da geliştirerek, hedeflerimize adım adım ulaşacağız. Bu noktada asla geri durmayacağız.

"BUNLARIN AFFI OLAMAZ"

Taciz olaylarıyla ilgili hükümetimiz yasakl düzenleme yapıyor. Bunların affı olmaz. Bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Ne egrekiyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören anlayış ile politikalarımıza devam edeceğiz.

Bilginin önemi giderek artarken, dördüncü sanayi dalgası gibi yeni teknolojilere dayalı üretim tarafına geçerken yeni alanlarda istihdam etmeye ihityacımız var. Kaynaklarımızı artırarak imalat sanayimize yüksek teknoloji payını yakalamamız şart.

Türkiye, karayolu taşımacılığı sektörünün filo büyüklüğü bakımında Avrupa Birliği ve çevre ülkeler arasında lider ülkeyiz.

Teknolojik yatırımlarımızın etkileri savunma sanayinde de gösteriyor. Milli teknolojilere sahibiz. Birçok iç ve dış tehdidi yerli ve milli üretim ile bertaraf ediyoruz. Afrin'de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık şuan geldiğimiz konumda olmayacaktık. Kendi göbeğimizi kestik, bu sabah itibarıyla 1.780 teröristi etkisiz hale getirdik. SİHA'larımız gereğini yaptı, toplarımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldı.

Ülkemizde sanayi, ulaştırma ve geliştirme olmak üzere yerli ve milli ürünlerimizi tüm dünyaya daha da fazla ihraç eder duruma geleceğiz.

Kendi ülkemizde sınırlı kalmayalım tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin de refaha kavuşmasını istiyoruz. Bu topraklara bu imar yeterli değil. Turistler geldikleri zaman bu eserleri gördüklerinde hepsi dudaklarının uçuklaması lazım. Ülkemiz insanı ve kalkınma rakamlarıyla dünyada ikinci. Milli gelire oranla dünyada bir numara.

16 bin 500 öğrenciye Türkiye bursları ile kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz. Bu tablodan dolayı da iftihar ediyoruz. Kalkınma yardımlarını artırarak sürdürme kararındayız. 2023 hedeflerimizin varış noktası olacak 11. Kalkınma Planı hedeflerini en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız.

Kalite birinci önceliğimiz olacaktır. Her alanda ülkemizi bir üst lige çıkarmak da kararlıyız. İnsanımıza yaraşır biçimde çok boyutlu dinamik ve akıllı planlar yapıyoruz. Bu kapsamda yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü bir ekonomik yapıyı oluşturmayı düşünüyoruz. Katma değeri yüksek pekçok sektörde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Kapasitemizi artırarak üretim yapar hale geleceğiz. Nitelikli insan yetiştireceğiz.

Katma değeri yüksek yenilikçi ürünler üretmek suretiyle dünya pazarında daha rekabetçi olacağız. Bu sektörlerdeki istihdam niteliğinin artarak sürmesini sağlayacağız. Yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşılabilir olmasını da temin edeceğiz. Doğala önem vermemizin şartını duyurmak istiyorum. Kanser gibi rahatsızlıkların temelinde doğalın olmadığına inanıyorum. Kimyasalın ağırlıklı olduğu üretimler sebebiyle darbeler yediğimize inanıyorum. Biz kimyasaldan doğala mı gideceğiz doğaldan kimyasala mı gideceğiz bunun üzerinde bir çalışma yapılmasını talep ediyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan Beştepe

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Seni seviyoruz Cumhurbaşkanım. Allah sana uzun ömürler nasip etsin. Senin ettiğin hizmeti, emekleri inkar edenlerin gözüne dizine dursun. Sevmiyo olsanız bile BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞANA SAYGI DUYMAK ZORUDASINIZ, DUYACAKSINIZ. NOKTA.
Etin fiyatı avrupa ve ABD den daha yüksek. Saman ithal ediyoruz onları nezaman ucuzlatacaksın. Eğitim 10 yıl öncesine göre rezil Avrupa da sıralamada geriledik onu neyapacaksın.
15 temmuzdan önce bu adamı desteklemiyordum ama 15 temmuzdan sonra yola geldi şuan bizim insanımız inşallah libyadan suriyeden ıraktan dersini almıştırda bu şekilde ülkesi için çalışan üreten dik duran bir liderin arkasında durur zira ülkesinde her türlü hizmeti ilacı elektriği bile bedavaya veren kaddafi gibi bir lider sokak ortasında linç ederek öldürüldü ve şuan o ülkenin halini görüyoruz.
hikaye, hikaye mübarek dede korkut...
Kişi başı milli gelir nasıl 11000 dolar ediyor biri bana açıklayabilir mi ?
Şöyle cevap vereyim ey vatandaş iyi dinle.Düşürürseniz düşürün demek altına yatan sebep şu.Bu insansızhava araçlarını kimden alıyor türk silahlı kuvvetleri Bayraktar Holdingten.Kim bunun başında olan peki Selçuk Bayraktar kim bu adam Tayyip erdoğanın damadı sümeyye erdoğan'ın kocası.Kaça veriyor bu insansız hava araçlarını.Donanımına göre 25 milyon lira civarı.Düşürürseniz düşürün tabii damat yenilerini satar.Allah diyorum sen her şeyi biliyorsun dualarımızı biliyorsun başka bir şey demiyorum
Saman ithal ediyoruz ama İHA yapacak beyine de sahibiz. Yersen... Casper laptopu söktüm geçen gün içinde 1 tane yerli entegre tek bir devre yok. Mikro çip zaten hak getire. İşletim sistemi desen malum. Demem o ki Casper ne kadar yerli ve milli ise bizim dediğimiz tüm teknoloji ürünleri de o kadar yerli ve milli işte. Tekonoloji varsa bir işin içinde asla bizim olamaz zaten. Ancak kılıfını üretecek ar-ge ye sahibiz çünkü.
Nerde bu milli gelir her tarafımız borç işsizlik var bana en zengin iş adamlarının servetini göstermeyin 11.000 $ mis nerde hani?
suriyeden çıkma vakti.ortadoğu halklarının baharı başlıyacak dediğinde ÖCALAN (2008) suriye ve ardından türkiyede baş gösterecek demişti.söyledikleri doğru çıktı.kürt halkını 2003 ten beri bu bahara örgütlemeye çalıştı ve kürtleri katletmek için kafirler fetvalar verecek , kürtleri öldürmenin helal sayılacağı fetvalar verecekler dedi.bunu da diyanet in fetvalarından anlıyoruz.kürt türk , arap veya fars değildir.kürt kürttür ve kürdistanı alana kadar da durmayacaktır.Allah yardımcıları olsun.
Her gün şehit var teker teker gelen şehitler haberlere bile çıkmıyor bu gün günlerden çarşamba saat 15:50 sözleşmeli er cumali gür şehit düşmüştür selası daha yeni okundu yer Antalya Manavgat.Allah c.c rahmet eylesin yakınlarına sabır versin cenaze yarın kalkacak
Eğitim şart. Sn Cumhurbaskanı sizi gördüğüm ilk güne lanet olsun
Dış borç 500 milyar dolara ulaştı. Adam halen çıkmış ne anlatıyor. Memleketi yağmalattın resmen. doğmamış çocuklarımızı borçlandırdın insafsız.
EĞİTİM SİSTEMİ ÇÖKTÜ DOLAR EURO FIRLADI SAMAN DOMATES İTHAL EDER HALE GELDİK MAZOT BENZİN 5 6 LİRA ÇOK İYİ ÇOK BÜYÜK YA
ATAK HELİKOPTERİNE BAKTIM.YERLİ DİYORLARDI.ALAKASI YOK.İSMİ GAVURCA UZUN BİR İSİM OLAN YABANCI FİRMA ORTAKLIĞI.YANİ AMELELİK BİZDEN TEKNİK EKİPMAN YABANCILARDAN.
@dakkka motorunuda amerikandan alıyoruz
1974 KIbrıs hareketini yaptığımızda ordumuzun bütün sılahları dışa bağımlıydı, kıbrısı hallettik ancak ciddi ambargo yedik,ambargo kakarı bizim silah sanayini geliştirmemizin miheng taşıdır.O günden buyana Aselsan,Milli Helikopter,Top,Tüfek,Akıllı Füze aklınıza gelen bütün mühimmatı yapmaya başladık,40 yıllık hikayedir,bunları sanki son 5-10 yılda AKP yapmış gibi anlatılıyor, doğru değil,40 yıl içinde her hükümet destek vermiştir asıl kahramanı Ecevittir.Tank yapmak çok kolay hazır ,otokar var diğerleri var,karar verilirse üretimi 3 ayda olur.Burada albayrak,sancak gibi başka hesaplar var.
düşürürseniz düşürün nasılsa parasını vergilerimizle ödüyoruz.
ulan mı? hiç devlet yöneten birinin lafı olmaması gerekirdi?
“A partisi B partisine tutmuyorum” Ülke hiç iyi bir yere gitmiyor ülke ekonomisi berbat durumda üniversite mezunları iş bulamıyor evine ekmek götüremeyen babalar anneler var evine aylardır hatta yıllardır et girmemiş insanlar var haftalık harçlık nedir bilmeyen çocuklar var ben üniversite sınavına köpek gibi hazırlanıp hukuk kazandım elin suriyelisi yanımda sınavsız geldi yanıma devlet bana burs degil kredi verdi ona burs ben para verip ulaşımı saglarken onlara şehir kartı verdiler yemekhanese 3 tl ben yemek yerken onların yemek kartı var benim abilerim orda ölüyor bunlar keyfini sürüyorçok acı
Düş artık yakamızdan yahu.Herkesin anasını ağlattınız,esnaf zor durumda.her yere avm diktiniz,vatandaş borç içinde,enflasyon içinde kaybolan zamcıklar.gazoza bile ötv.katardan socak para borsaya girsin ama vatandaşın cebine giren bir şey yok.artık yeter !
Türkiyeni borcu 500 milyar dolar abd nin borcu 128 trilyon dolar abd kusura bakmasın başka ekonomilerin çökmesini bekleyip el avuç açmasın yakında kendi çökecek hiç merak etmeyin hım abd yi sevebilirsiniz ben hiç sevemedim bu kadar basit.
@olcay_1984_fttca sana green card çıkmış haberin olsun
@berkanty sanada osmanlı hamamına gel kartı çıkmış osmanlı hamamına gelde kese yaptir::)))
Sayın Cumhurbaşkanı,insansız hava aracı 2002lerden öncede eğitim ammaçlı Şile hava üssünde kullanılıyordu.Hemde yüklenici firmma dolapderedeydi.K.denizden uçuruluyordu rus uçağı vasfında Şile eğitim rampalarından füzeyle vuruluyordu.Sen tamm milli mühendislikle her donanım Türkiyede yapılıyormu yapılmıyorrmu.Sen onun bilgisini ver.Borçlandığımız dış borcu hesaplıyıver bize.
Reis seni kıskanıyorlar seni yaptıklarını geçmiş hükümetler yapmadı barajlar bitmedi yollar yapılmadı tren rayları bitmedi geçmişte banka hortumlaya hortumlaya milletin 5 kuruşunu bile çaldılar geçmiş zaman gençler bilmez bunları beyin lazım beyin istanbul çöpten geçilmezdi çöpten belediye başkanları çöpçülerin parasını veremezdi parasini hey gidi hey ne çabuk unuttunuz be ne çabuk.
@olcay_1984_fttca evet akp hükümetinden önce ülkede ne baraj ne köprü ne yol vardı insanlar elinde mızrak taksimde kızılayda geyik avlıyordu demi çok haklısın
@olcay_1984_fttca 84 dopumlusun ve hepsini hatırlıyorsun işte benim vatandaşım ıq 140
Devlet dilinin düştüğü rezil seviye.
OSMANLI VE CUMHURİYET TARİHİNİN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ..
parasını cebindenmi ödüyorsun tayyip, düşürürseniz düşürün demek ne demektir? damadın üretiyor daha fazla para kazansın kaygısındasın bu belli, eminim kalkar kendin düşürür biraz daha para kazandırırsın ailene. nede olsa bunların parası milletin cebinden çıkıyor, senin umurunda olsa saraylarda yaşamazsın. birgün bu millet anlayacak seni, o zaman elon muska yalvaracaksın beni marsa gönder diye
milli gelir 11.000$ x 3.79 = 41.690 TL asgari ücre 1.603 x 12 ay = 19.226 TL (yıllık gelir) 41.690-19.226 = 22.454 TL ŞİMDİ SÖYLEYİN EFENDİLER NEREDE BENİM 22.454 liram. Bunu bana açıklayın oyum sizin.
Bence de düşürürseniz düşürün nasılsa üreten CB nının dünürü yani damadı.Düşen her İHA nın yerine alınacak İHA bedeli CB na ve ailesine girecek . Benim damadım da İHA üretse ben de CB olsam derdim Düşürürseniz düşürün ve hatta düşürmezseniz Şerefsizsiniz diye. :)))))
Yoksulluk ve Gelir Adaletsizliğinin tanımı değişti diyip açıklarken, "Açlıktan ölmüyorsunuz ya" demeye getiriyor. İnsansız hava araçlarını kendimiz yapabilmemiz tabii ki büyük bir başarıdır. Ama bu bizim Kuzey Kore gibi bir ülke olduğumuzu gösterir. Biz daha oralardayız. Kuzey Kore Nükleer silahını bile kendisi yapıyor. Çok büyük bir ülke mi ?? Büyük ülkeler Sağlık-Eğitim-Sanayisi ile övünür. Büyük ülkelerin İhracatı, ithalatlarının 5-10 katıdır. Biz samanı bile ithal ediyoruz. Allah yardımcımız olsun..
yazik yazik tuhhh
uTANIYIRUM SİZİN GİBİ MÜSLÜMAN GORUNUMLU DIŞ GÜÇLER ORTAKLARINDAN AMA BUNUN BİR BEDELİ OLMALİ OLUCAKTA
DAMAT ZENGİNLEŞİR DAHADA DİMİİ..?!!
terbiyeli konuş one minute ci seni
bir cumhurbaskani ve ulan kelimesi hic yakiasiyormu acaba
Bu kültürünü gösterir
Sen önce Altay tankını üret sonra insansız tankını yaparsın Konyalı bilim adamlarıyla.
fazla stres sağlığa zararlıdır....
11. kalkınma planıymış. 2013 kalkınma planında dolar tahmininiz gerçeğin yakınından bile geçmedi. Sizin yapacağınız plandan ne hayır gelir.
isidi oraya kim doldurdu turkiyedeki hstnelerde tedavi etti silah verdi hain pyd yi ulkemin topraklarindan kim gecirdi yedirdi icirdi pkk hain teroristleri davul zurnayla kim affetti kotu komsu odur biride libyadan bahsetmis bop es baskani libyayi bolmek icin 300 mil dolar gonderdi libya ikiye bolundu kaddafi ankarada okuyup subay olmus kibris savasinda bize silah yedekparca vermis bunlarida bilmek lazim gobekten atmayin 15 senede 1 tane fabrikami acmislar mehmet cengizin 500 trilyonluk telefon oparatorlerinin 7 trilyonluk vergisini sozle sildiler sizde alkislayin bakalim
satılığa çıkarılan 14 tane şeker fabrikası cari açığı kapatır mı acaba? yoksa önümüzdeki seçimler için makarna kömür parası mı?
Bu ulanlı mulanlı laflar yakışıyormu.Heleki bu Cumhurun reisi ise..
tabi ne güzel düşürürse düşürsün nede olsa parası bizden çıkıyor halkın halini bilen yok sordunuzmu hiç gariban halka en son evine ne zaman kırmızı et girdi ?
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