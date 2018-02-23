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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. "Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz" sözleriyle AK Partilileri uyaran Erdoğan, "Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız" dedi. Erdoğan, Afrin'le ilgili de çok çarpıcı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Afrin'e ilişkin, "Bir savunma bakanı, yüzü kızarmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız. Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin, alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröre karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan haber yayıyorsun" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık hususunda çalışmalarımızı sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir. Her seçim diğerini etkiler.

Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir. Her kim AK Parti'yi ksır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur ittifakını Meclis'e sunduk.

Bunun dışında mahalli idareler seçimlerinde herhangi bir yenilik yok. Ancak milletvekilinin seçilme yaşının 18'e düşürülmesi nedeniyle, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın seçimlerinde de aday yaşı 18'e indirilmiştir. İttifaka giren partiler seçim pusulasında aynı alanda yer alacak. İttifak bölümünde parti amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak. Her parti kendi listesi ile seçime girecek. Hedef oydaki zayiatı yok etmektir. Herhangi bir partinin başkanı kendi partisinden istifa etmeden başka partiden aday oabilecek. Ancak seçim pusulasında olmayacak. Her parti kendi listesini yapacak. Kendi oyunu alacak. Kendi milletvekilini çıkaracak. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kazandırılarak, milletin karşısına çıkılmış olacak.

Mecliste ittifaklardan kaynaklanan işbirliklerinin sürmesi milletimizin hayrınadır. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının yetkisinde olması, hatırlamak istemeyeceğimiz eski devre bir daha fırsat vermeyecektir. O devir inşallah kapanıyor. Bu nedenle AK Parti olarak bizim ittifaklardan geri çekilmemize, korkmamıza neden olabilecek hiçbir sebep yoktur. Kardeşim Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinden koruma kararlılığını her geçen gün daha fazla gösteriyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3 buçuk milyon... Suriyeli kardeşlerimizin burada barınmaları için elimizden geleni yaptık. Suriye'deki saldırıların topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin KM'lik alan DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Burada yaşayan insanlar topraklarına dönmüş oldu, bunu biz sağladık.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Vatan için canım feda amaaaa sana oy moy yok olmadı olmayacak da o kadar çok yanlışın ve yalanın var ki bugün geldiğimiz bu noktanın tek sebebi sen bir lider değil kabile reisisin senden siyasetçi de devlet adamıda olmaz
18 yaşında seçilmiş bir muhtar,vekil,başkan gibi bir insanın ülkeye millete ne yararı olabilir.çıkardığınız hiç bir kanun ve yasada mantık yok.hep ne kadar fazla oy alabilirim derdi var.
Şu kibar, bal damlayan ve dış siyasete uygun nezakete sahip üsluba bayılıyorum!!!! Sanırım tüm dünya da takdir ediyordur???
TAŞOREN LIK ALAN DEĞİŞTIRDI:: Herhangi bir partinin başkanı kendi partisinden istifa etmeden başka partiden aday oabilecek. BUNUN ACIKLASI VAR MI TÜRKÇEDE
Afrini Esat teslim aldı. Rusya da bizi kandırdı.
Milliyetçi vatan sevdalısı öz ve öz bu vatanın evladı olarak sana oy vermeyecem daha önce verdiğim oyları da verdiğim için çok pişmanım
Reis yeter gari ya yıllar geçti hala kandıran kandırana. Ustalık dönemi dedin çıkarlık dönemini arattın. Ülkenin gidişatı şaştı yok Osmanlıcı yok Atatürkçü diye oy için milleti fanatik yapıp böldün. İcraatta agresif üslubta naif kim gelirse oy ona. Hayt huyt kes kimsin lan şişşt bezdik.
BAĞIRMAKLA FETÖ ORTAKLIĞINIZI BU MİLLET BEDELİNİ 2019 DA YUTMAYACAK SANA NEDEN DİYE SORACAK
seni seviyoruz uzun adam
ugrastiginiz sey ne kadar oy aliriz askerin savasta siz podyumdasiniz. milleti savas var diyip gozunu o tarafa bakitip.siz ulke icinde at oynatip satip savuruyorsunuz.sattiginiz kisiler amerikali.2020 memleket kalmayacakki
bu ülkenin yüzde 60 ı cumhurbaşkanlğı yapmış yorumlara bakın 4 kişlik aile yönetemeyenler ahkam kesiyor
bir gün konuşma yahu bir gün
Peygamber efendimizin yardımcısı ahir zaman nebisi..++ Ey ömer benden sonra bir ecüc gelecek uzun boylu seyrek bıyıklı..'' ümmetime liderlik yapacak işte o benim yardımcımdır demişti..Haram yemez hırsızlık yapmaz yalan söğlemez ve kandırılmaz
S.ŞAH ın türbesini bu katillere para ile taşıtan,ŞEHİTLERİ KATİL İSRAİL'E SATANIN ALLA BİR DEDİĞİNDEN BAŞKASINA ASLA İNAMAM. VATANIM,YARADANIM,İMANIM İçin canım feda amma bunun için tozumu zayi etmem.
O misafir dedigin 3.5 milyon Suriyeli için biz savaşırken onlar neden hala yan gelip yatıyor! Biz onların ülkesinde huzur için savaşırken katılsınlar bize topyekûn yeter bu kadar beslediğimiz!!!
Hangi milletvekilinin oğlu askerlik yapıyor orada... Konuşurken düşün...
yüzde elli hayal be reyiz milletin gözü açıldı afrinde ne işimiz var suriye komple bize girmiş
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