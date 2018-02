Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Afrin'e ilişkin, "Bir savunma bakanı, yüzü kızarmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız. Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin, alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröre karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan haber yayıyorsun" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık hususunda çalışmalarımızı sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir. Her seçim diğerini etkiler.

Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir. Her kim AK Parti'yi ksır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur ittifakını Meclis'e sunduk.