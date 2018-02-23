Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, Afrin'e ilişkin, "Bir savunma bakanı, yüzü kızarmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız. Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin, alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröre karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan haber yayıyorsun" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık hususunda çalışmalarımızı sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir. Her seçim diğerini etkiler.
Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir. Her kim AK Parti'yi ksır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur ittifakını Meclis'e sunduk.
Bunun dışında mahalli idareler seçimlerinde herhangi bir yenilik yok. Ancak milletvekilinin seçilme yaşının 18'e düşürülmesi nedeniyle, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın seçimlerinde de aday yaşı 18'e indirilmiştir. İttifaka giren partiler seçim pusulasında aynı alanda yer alacak. İttifak bölümünde parti amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak. Her parti kendi listesi ile seçime girecek. Hedef oydaki zayiatı yok etmektir. Herhangi bir partinin başkanı kendi partisinden istifa etmeden başka partiden aday oabilecek. Ancak seçim pusulasında olmayacak. Her parti kendi listesini yapacak. Kendi oyunu alacak. Kendi milletvekilini çıkaracak. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kazandırılarak, milletin karşısına çıkılmış olacak.
Mecliste ittifaklardan kaynaklanan işbirliklerinin sürmesi milletimizin hayrınadır. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının yetkisinde olması, hatırlamak istemeyeceğimiz eski devre bir daha fırsat vermeyecektir. O devir inşallah kapanıyor. Bu nedenle AK Parti olarak bizim ittifaklardan geri çekilmemize, korkmamıza neden olabilecek hiçbir sebep yoktur. Kardeşim Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinden koruma kararlılığını her geçen gün daha fazla gösteriyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3 buçuk milyon... Suriyeli kardeşlerimizin burada barınmaları için elimizden geleni yaptık. Suriye'deki saldırıların topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin KM'lik alan DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Burada yaşayan insanlar topraklarına dönmüş oldu, bunu biz sağladık.
Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!
4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Gürcü kadının esrarengiz ölümü! Tecavüz iddiası
Canlı yayında yumruklar konuştu!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 17 yorum