Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti'nin il kongresinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Afrin Harekatı ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girildi. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız? Yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019'un mart yerel seçimlerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık.

Ana muhalefetin başındaki zat gibi "yüzde 40 oy almazsam istifa ederim" demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor. Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık. Aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik.

2019'da yapılacak seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısına 3 bin 500 kişilik salonumuz hazır hale gelecek. Sayın Bakan işi hızlandırın, daha hızlı.

"BİZ HER AN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞAN BİR SİYASİ PARTİYİZ"



Birileri bizim 2019 seçimleri startını vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar üretiyorlar. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi partiyiz. Bu bir dava. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar hizmet aşkımızı anlayamazlar.