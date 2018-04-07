HABER

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın mitingine güvenlik gerekçesiyle alınmayan gelin ve damat, 3 saat bekleyip Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesti. Aracından inen Cumhurbaşkanı, geline altın bilezik hediye etti.

AK Parti 6. Olağan İl Başkanlığı Kongresi için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilginç bir sürprizle karşılaştı.

3 SAAT KONVOYUN GEÇMESİNİ BEKLEDİLER

Aydın'da bugün düğünlerini yapan Saliha-Ferhat Özçelik çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için miting alanına geldi. Ancak güvenlik gerekçesiyle miting alanına alınmayan gelin ve damat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahta yaklaşık 3 saat bekleyip Cumhurbaşkanını göremeden dünya evine girmek istemedi.

ALTIN BİLEZİK HEDİYE ETTİ

Yaklaşık 3 saat Atatürk Bulvarı üzerinde Erdoğan'ın geçiş güzergahında gelinlik ve damatlıklarıyla bekleyen çift sonunda muradına erdi. Yoldan geçmekte olan Erdoğan, kendisini bekleyen Özçelik çiftini görünce makam arabasını durdurup çiftin yanına geldi ve gençlere mutluluklar dileyip geline altın bilezik hediye etti. Erdoğan daha sonra programına katılmak üzere yoluna devam etti.

Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelin Aydın altın bilezik

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.