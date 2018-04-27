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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 22:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum."


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