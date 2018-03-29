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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanları ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptı.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu.

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sırbistan ve Kosova’ya, yaşanan hadisenin Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi telkininde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye’nin bu hususta her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

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