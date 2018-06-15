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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdulaziz ve Abbas'la telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

ABDULAZİZ İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, birbirlerinin bayramını tebrik ettikleri görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini teyit ettiler. Bölgesel gelişmelere de değinilen görüşmede, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu da vurgulandı.

ABBAS İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ramazan bayramı münasebetiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin konusundaki son gelişmeler de ele alındı. İki lider, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret ettiler. BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuna takılan kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davalarının daima destekçisi olacağını vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas da Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, bayram tebrikleşmesinde bulundukları görüşmede, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler.

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