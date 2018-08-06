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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO  KULESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA -İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA -İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü:
-Konvoyun görüntü
-Çamlıca Kulesi
-Erdoğan'ın konvoyunun ayrılması

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