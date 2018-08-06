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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO  KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

  Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.  Görüntü Dökümü: -Konvoyun görüntü -Çamlıca Kulesi -Detaylar

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Görüntü Dökümü:
-Konvoyun görüntü
-Çamlıca Kulesi
-Detaylar

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