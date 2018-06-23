Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece'de halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Terörün arkasında olduğu bir kişiyi sen niye ziyaret ediyorsun arkadaş? Ne işin var senin orada? Biz icazeti milletten aldık milletten, Selo'dan değil. Onun için zaten çok enteresan aday olduğunda genel başkanı kendisini nasıl çağırıyor, 'Gel bakalım Muharrem gel.' Niye? Çünkü yakında da ne diyecek 'Git bakalım Muharrem git.' Çünkü neticeyi biliyor, neticeyi görüyor ama ben milletime inanıyorum, milletime güveniyorum." dedi. Erdoğan, partisinin Küçükçekmece mitinginde yaptığı konuşmada, vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarına "Ben sizinle beraberim. Sizden ayrı kalmak istemiyorum. Siz devam dediğiniz müddetçe devam. Çünkü yapacak çok işimiz var." diye karşılık verdi. Davos'ta "One minute" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Siyonistler bunu hazmedemediler. Peki, BM'de ne dedik? 'Dünya beşten büyüktür' dedik. Şu anda dünya bizim bu tavrımızla ciddi manada yoğruluyor mu? Ama dikkat edin, kıskanıyorlar. Dünyada şu anda iki lider çok deneyimli, birisi Sayın Putin, birisi de bu evladınız Tayyip Erdoğan. Büyük lider olmak tecrübe ister. Bunlarda böyle bir tecrübe var mı? Hangisinde tecrübe var? Bay Muharrem'de mi var, diğerlerinde mi var?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bunların ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Terörün arkasında olduğu bir kişiyi sen niye ziyaret ediyorsun be arkadaş? Ne işin var senin orada? Senin ziyaret edeceğin yer neresi, burası. Biz icazeti milletten aldık milletten, Selo'dan değil. Onun için zaten çok enteresan aday olduğunda genel başkanı kendisini nasıl çağırıyor, 'Gel bakalım Muharrem gel.' Niye? Çünkü yakında da ne diyecek 'Git bakalım Muharrem git.' Çünkü neticeyi biliyor, neticeyi görüyor ama ben milletime inanıyorum, milletime güveniyorum. Zira biz milletimizle bu yola çıktık. Ne dedik 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Beraber miyiz?" Üniversitesi olmayan il kalmadığını, 75 olan üniversite sayısını 205'e çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, hükümeti aldıklarında 45 lira burs verildiğini, şimdi ise bunun 470 liraya çıktığını, masterda 940, doktorada ise asgari ücret tutarında burs verdiklerini anlattı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "16 senede ne yaptın?" sözünü aktaran Erdoğan, "Ben san daha ne anlatayım. Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Çünkü bunların kalpleri mühürlüdür." ifadelerini kullandı. - "İkitelli'de 3 bin 300 yataklı şehir hastanesini yapıyoruz" Erdoğan, sağlıkta devrim niteliğinde adımlar attıklarını vurgulayarak, "Sağlıkta sizin gidemediğiniz yer var mı? Her yere hastaneye gidebiliyor musunuz? İlaçlarınızı rahatlıkla alabiliyor musunuz? Peki, Bay Kemal'in zamanında alabiliyor muydunuz? Hastanelerimizin hali neydi? Şimdi size biliyorsunuz bir yakın hastane daha yapıyoruz. İkitelli'de 3 bin 300 yataklı şehir hastanesini yapıyoruz. Artık orada zaten Küçükçekmeceli bütün ihtiyaçlarını giderebilecek ama size de bu yakışır. Ben de diyorum ki, Amerika'nın Cleveland'ı varsa bizim de İkitelli'de şehir hastanemiz var. Şimdi bizim tek eksiğimiz ne biliyor musunuz? Bol miktarda inşallah bu noktalarda doktorlarımızı artıracağız, onun için çok çalışıyoruz. Hocalarımızı artıracağız." dedi.

Vatandaşların "Lise mezununun hemşire yapılması" yönündeki taleplerine Erdoğan, "Lise mezununu hemşire yapamayız. Hemşire yardımcılığında bir süre geçirecek, orada tecrübeyi edinecek. Ondan sonra yapacağız. Bu tecrübe işidir. Liseliye bu imkan verilmiyordu, bu imkanı ben getirdim. Dedim ki, lise mezunları da şu anda hemşire yardımcısı olarak girecek, belli bir tecrübeden sonra onları da hemşire yapacağız hatta 2 yıllık yükseköğretimi yaptığı anda onları da hemşire yapabiliriz. 4 yıl bir defa başhemşire olma sürecini getirecek. Yapacağımız işi bilerek yapalım ki yarın Allah göstermesin birisi 'İğne yaparken öldü' bunu dedirtmeyelim. Yardımcı hemşire olması bile nedir, bir berekettir. Biz şimdi bunları hastanelerimizde değerlendirelim, yetiştirelim istiyoruz. Sağlıkta bu attığımız adımlarla dünyaya örnek olma yolundayız." şeklinde yanıt verdi. - "81 milyonluk Türkiye'yi, biz bu çıraklara mı teslim edeceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 100 kilometre bölünmüş yola 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bay Kemal bu yollardan hiç geçmemiş, Bay Muharrem hiç geçmemiş. Bay Muharrem geçen gün kafayı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün fiyatına taktı. Bay Muharrem, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasa nereden gidecektin Yalova'ya? İkinci köprüden öyle mi veya birinci köprüden. Sen yine oradan git. 'Onun ücreti var' diyor. Bayramda biz hepsini ücretsiz yaptık. Burası burası kamu özel ortaklığıyla yapıldı ama sen bunu istismar aracı olarak kullanıyorsan, yazıklar olsun. Senin zaten paran da vardır ya, yalan söyleme. Bu da yoksa sandalla git Bay Muharrem sandalla. Biz şu anda Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Bunun yanında Marmaray'ı yaptık mı? Bak şimdi ben size çok ürkütücü bir rakam vereceğim. 29 ekim 2013'te Marmaray'ı açtık, Şu ana kadar Marmaray'dan ne kadar yolcu geçti biliyor musunuz, 268 milyon yolcu geçti. Ne kadar hayırlı bir iş olduğunu anlıyor musunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 26 ağustos 2016'da açtık. Ne kadar araç geçti biliyor musunuz, 69 milyon araç geçti. Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016, ne kadar araç geçti biliyor musunuz, 23 milyon. Osman Gazi'yi 30 Haziran 2016'da açtık. 13 milyon 384 bin araç geçti. Yaptığımız iş ülkenin ihtiyacı. Ya biz dertliyiz dertli. Demek ki biz vatandaşımızın ihtiyacını yakalamışız. Ne lazım, bunu görüyoruz, biliyoruz, adımı da ona göre atıyoruz."